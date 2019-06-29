أنجوسيا يفوز بجائزة رجل مباراة الكاميرون وغانا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلنت اللجنة الفنية لبطولة أمم أفريقيا 2019 ، اختيار الكاميروني أندري أنجوسيا لاعب وسط فولهام الإنجليزي، أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده ضد غانا في الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة.

وخيم التعادل السلبي على نتيجة المباراة بين الكاميرون وغانا بكأس الأمم الأفريقية 2019.

وتعد هذه المرة الثانية على التوالي التي يتوج بها اللاعب بالجائزة بعد أن توج بها في الجولة الأولى أمام غينيا بيساو

وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا في مصر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة القارية بدلا من 16 منتخبا.