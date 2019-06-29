عمرو وردة في مران المنتخب قبل مواجهة أوغندا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:
تصوير-علاء أحمد:
ظهر عمرو وردة لاعب خط وسط منتخب مصر، في مران الفريق الذي يقام اليوم، السبت، باستاد الكلية الحربية استعدادًا لملاقاة أوغندا في الجولة الثالثة من مجموعات كأس أمم أفريقيا 2019.
وردة تواجد في مران المنتخب المصري بعد قرار اتحاد الكرة المصري باقتصار مدة استبعاده من معسكر الفريق حتى نهاية الدور الأول من البطولة.
وضمن منتخب مصر التأهل إلى دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا، بعدما تفوق على زيمبابوي والكونغو الديمقراطية تواليًا، لكنه سيواجه أوغندا لحسم صدارة المجموعة الأولى.
الجدير بالذكر أن اتحاد الكرة المصري كان قد أعلن عن استبعاد عمرو وردة من معسكر المنتخب حتى نهاية البطولة، قبل أن يتم تقليص العقوبة.
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