مران الأهلي.. جلسة بين لاسارتي ورمضان صبحي.. ومعلول يتواجد في التدريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن وريهام حمدي:

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، مساء اليوم السبت، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا للموسم الكروي الجديد.

وأفاد مراسل الخليج 365، بأن مران الأهلي شهد ظهور الدولي التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق، ليصبح جاهزا للمشاركة في التدريبات مع زملائه.

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ويغيب معلول عن قائمة منتخب بلاده التي تشارك في كأس الأمم الأفريقية التي تحتضنها مصر، بعد استبعاده من قبل الفرنسي آلان جريس، المدير الفني لنسور قرطاج.

وقبل انطلاف المران اجتمع مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي باللاعب رمضان صبحي، في حضور سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، وتهدف الجلسة للإطمئنان على آخر مفاوضات القلعة الحمراء مع اللاعب لضمه من هيدرسفيلد.

وشهد المران ظهور اللاعب الشاب عمار حمدي بعد انتهاء إعارته مع الاتحاد السكندري، كما عاد مؤمن زكريا وصلاح محسن للتدريبات الجماعية للفريق.