مدرب أنجولا بعد التعادل أمام موريتاينا: رصيدنا مثل أفضل فريق بالمجموعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

وجه الصربي سردجان فاسيليفيتش المدير الفني لمنتخب انجولا، اعتذرا للجماهير عقب تعادل فريقه اليوم مع موريتانيا سلبيا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة من كأس الأمم الافريقية خلال المؤتمر الصحفي في العديد من النقاط .

وقال فاسيليفيتش:" لعبنا أمام فريق قوي وصعب ويجيد الضغط الجماعي ، احب أن أرسل رسالة الي جماهيرنا في انجولا".

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وأضاف:" نعتذر عن التعادل وعدم الفوز اليوم لكن على أي حال مازلنا في الصورة وهناك مباراة قوية أمام مالي في الجولة الأخيرة قادرين على الفوز بها واحتلال صدارة المجموعة" .

وأوضح، أن منتخب أنجولا لعب أمام فريق جماعي ومنظم ، وفقد فرصة الفوز بهذا اللقاء واضاع العديد من الفرص الخطيرة".

وأتم تصريحاته:" الآن نملك نقطتين مثل افضل فريق في المجموعة منتخب تونس" .