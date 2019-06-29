مدرب موريتانيا: حصدنا نقطة تاريخية.. وسنلعب حتى آخر أمل في الصعود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد الفرنسي مارتينز كورينتين، المدير الفني لمنتخب موريتانيا، أن فريقه حصد نقطة تاريخية بعد التعادل مع أنجولا سلبيا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة من كأس الأمم الإفريقية 2019.

وقال كورينتين في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "حصلنا اليوم على نقطة تاريخية كأول تعادل لمنتخب موريتانيا في نهائيات كأس الأمم، اردت اليوم التركيز على معالجة خطأ الجانب الدفاعي لتجنب ماحدث في اللقاء الأول امام مالي والخسارة الكبيرة برباعية".

وأضاف: "اللاعبون كانوا جاهزين اليوم بدنيا لذلك لم اقم سوى بتغيرين في الأوقات الأخيرة من عمر المباراة ، لاعبو فريقي لديهم ثوابت وآليات لعب تخص هذا الرسم التكتيكي في الملعب".

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وتابع: "اعرف جيدا فريق انجولا وهو يملك عناصر جيدة جدا ولعبنا معه من قبل في التصفيات ذهابا وإيابا".

وأكمل: "لا اغلق الباب أمام أحد وجميع لاعبي الفريق لديهم نفس الفرص ، يجب علينا التأمين الدفاعي القوي مع التحول من الدفاع للهجوم سريعا بشكل إيجابي اذا كنا نرغب في التأهل للأدوار الإقصائية".

وواصل: "لم نخلق العديد من الفرص الخطيرة في المباراة لكن ما اعيبه على اللاعبين أنهم لم يكونوا متواجدين بقوة في منطقة الثلث الاخير من الملعب".

وأتم مدرب موريتانيا تصريحاته بالحديث عن مباراة تونس المقبلة قائلا: "بالطبع تونس جاهزة واقوى ولعبت في المونديال وتحمل تاريخ كبير وأسماء تنشط في الدوريات الأوروبية ولكننا سنحافظ على حظوظنا في التأهل واللعب حتى اخر امل في الصعود".