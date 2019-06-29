فيدرر: نادال وديوكوفيتش يدفعاني للإنجازات

أوضح نجم التنس السويسري روجر فيدرير، اليوم السبت، أن ما يسمى بـ”الثلاثي الكبير”، المكون منه ومن الإسباني رافائيل نادال والصربي نوفاك ديوكوفيتش، يدفع كل منهم الآخر لتحقيق نجاحات أكبر وأفضل.

وقال فيدرر، خلال مؤتمر صحفي قبل يومين فقط من انطلاق بطولة ويمبلدون المفتوحة، ثالث البطولات الأربع الكبرى (الجراند سلام)، “الأمر ممتع، لأنكم تعتقدون دائما أننا منعنا بعضنا البعض من تحقيق بعض الأمور، وهو على الأرجح حقيقي”.

وأضاف “لكن في نفس الوقت، كل منا يدفع الآخر لتحقيق نجاحات أكبر، وأن يتحسن أداء رافا على الأراضي العشبية، وديوكوفيش على الصلبة، وأنا، لا أدري، ربما على الترابية”.

وتابع فيدرر “بالطبع أعتقد أيضا أننا أصبح أفضل بسبب الآخرين، ولكني لا أعرف إذا كنا سنواصل اللعب إذا كان كل منا في فترة مختلفة أم لا”.

وأبدى المصنف الثالث عالميا اعتراضه على نظام مساعده المدرب للاعب خلال المباراة، وهو الأمر الذي بات متاحًا في بعض بطولات رابطة المحترفات (WTA)، وسيتم تطبيقه في بطولة أمريكا المفتوحة، خاتمة البطولات الأربع الكبرى (الجراند سلام).

وقال في هذا الصدد “في رأيي، أعتقد أنه لا يجب أن تكون هناك مساعدة في التنس. أعتقد أن ما يجعل رياضتنا متفردة، هو أن كل لاعب يتصرف من تلقاء نفسه داخل الملعب، وعليه أن يتوافق مع عناصر عديدة، وكيف يتعامل من الموقف لحظة حدوثه”.

في سياق آخر، عارض فيدرر، نجم التنس، إتباع منافسات تنس الرجال لنظيرتها في السيدات بالسماح للاعبات بتلقي نصائح من المدربين خلال المباريات.

وسمح اتحاد لاعبات التنس المحترفات في بطولاته بحديث المدربين مع اللاعبات خلال نقاط محددة في المباريات كما سمحت بطولة أمريكا المفتوحة للاعبات بتلقي تعليمات من مدربيهم داخل ملاعب “فلاشينج ميدوز”.

Advertisements

وقال فيدرر “لا أعرف أخر التطورات. في بطولة هاله سمعت أنك يمكن أن تتحدث مع اللاعب من المكان المخصص له في بطولة أمريكا المفتوحة”.

وأضاف “هذا ربما لا يحدث الآن. لذلك لا يوجد شيء مؤكد. لكن في رأيي لا ينبغي أن نتلقى تعليمات تدريبية في التنس، لدي ثقة وإيمان كاملين في ذلك”.

وتابع النجم السويسري “أعرف بعض الناس يؤيدون وجهة نظري تمامًا. البعض الآخر يرى عكس ذلك لأن كل رياضة تسمح بذلك. اعتقد أنك يمكن أن ترى الأمر من الجانبين”.

ويرى فيدرر أنه يتخذ القرارات السليمة في الملعب ولهذا حصل على 20 لقبًا كبيرًا بينما يسعى اللاعب السويسري البالغ عمره 37 عامًا للقبه التاسع في ويمبلدون.

وأردف “أي لاعب يفكر في طريقة لعبه خلال المباراة ويغير من خططه عندما يحتاج ذلك وهذا ما يجعل الرياضة فريدة”.

وزاد روجر “أعتقد أن اللاعب يتلقى نصائح مدربه قبل المباراة وبعدها يتعلق الأمر بمدى تنفيذه وتذكره لهذه التعليمات ومدى قدرته في التعامل مع المواقف في حينها، أعارض تلقي التعليمات خلال المباراة بأي شكل ووسيلة. لا أرى ذلك ضروريًا حتى أكون أمينًا”.

وختم “الأمر سيتطور أكثر وربما أتلقى تعليمات تدريبية أكثر من الاخرين. هل هذا عدل؟”.