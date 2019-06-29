لوكلير يتفوق على هاميلتون في جائزة النمسا للفورمولا 1

ينطلق البولندي، شارل لوكلير، سائق “فيراري”، من المركز الأول في سباق جائزة النمسا الكبرى، الجولة التاسعة من بطولة العالم لسباقات سيارات الفورمولا-1.

وسجل السائق البولندي الشاب أسرع دورة خلال التجارب الرسمية، اليوم السبت، قاطعا مسافة (4.318 كلم) بزمن قدره (1:03.003) دقيقة.

وحل متصدر الترتيب العام لبطولة العالم، البريطاني لويس هاميلتون، سائق مرسيدس، بالمركز الثاني بزمن قدره (1:03.262) دقيقة، لكنه سيخضع للتحقيق من قبل المشرفين لتسببه في تعطيل أحد السائقين، يوم السبت.

في حين أخفق سائق “فيراري” الآخر الألماني، سيباستيان فيتل، في تسجيل أي زمن في الفترة الأخيرة للتجارب بسبب مشكلة ميكانيكية أبقته في مرأب الفريق.

وسينطلق شارل لوكلير، البالغ من العمر 21 عاما، من المركز الأول، للمرة الثانية في هذا الموسم، وهي الانطلاقة الأولى لفيراري، منذ أن حقق ذلك الأسطورة مايكل شوماخر في العام 2003، في سباق النمسا، الذي توقف في الفترة ما بين (2003 و2014).