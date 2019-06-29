مران الأهلي.. انتظام الثنائي الغائب وعودة عمار حمدي

انتظم التونسي علي معلول وعمار حمدي وناصر ماهر لاعبو للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مران الفريق مساء اليوم السبت.

وجاء انتظام علي معلول وصلاح محسن بعد أن غاب الثنائي عن تدريبات الفريق الفترة الماضية بعد أن حصلا على راحة سلبية إضافية من الجهاز الفني والإداري، بينما انتهت فترة إعارة عمار حمدي إلى الاتحاد السكندري الذي انتقل له في انتقالات الشتاء الماضي.

وكان الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي قد منح اللاعب راحة سلبية إضافية من التدريبات قبل انتظام اللاعب في المران الجماعي اليوم.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق أمس الجمعة.