جلسة ساخنة بين رمضان صبحي ولاسارتي

عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، جلسة خاصة مع رمضان صبحي لاعب الفريق على هامش المران مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الخاصة باللاعب، استفسر فيها المدير الفني الأوروجوياني عن مستقبل اللاعب وأخر مستجدات التفاوض بين إدارة المارد الأحمر وهدرسفيلد الإنجليزي.

ويحاول الأهلي خلال الفترة الجارية الوصول لاتفاق مع فريق هدرسفيلد الإنجليزي، في ظل انتهاء إعارة رمضان صبحي مع الأهلي، وتطمح لجنة التعاقدات بالأهلي شراء اللاعب من الفريق الإنجليزي بشكل نهائي أو تجديد مدة الإعارة إلى موسم جديد.

ويستعد الأهلي للسفر إلى إسبانيا مطلع يوليو المقبل لخوض معسكر إعداد خارجي يتخلله عدة مباريات ودية لإعداد الفريق للمرحلة القادمة.