وزير الشباب والرياضة يحضر احتفالية فنية بمناسبة ذكري ٣٠ يونيو بمركز شباب الجزيرة

حضر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاحتفالية التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بمناسبة ذكري ٣٠ يونيو، بمركز شباب الجزيرة.
تضمن برنامج الحفل باقة من الأغاني الوطنية ومنها ، الله الله علي المستقبل ، المصريين اهما،مطلوب من كل وطني، حبك اصيل يا بلادي، مشربتش من نيلها، مصر يا أعز الحبايب ، متخرج شهيد ، بالاضافة الي ميدلي حسين الجاسمي تسلم ايديك
واحيا الحفل اوركسترا وزارة الشباب والرياضة بقيادة المايسترو دكتور هاني عبد الناصر، ومساعد دكتور محمد مصطفي ، وغناء كل من محمد رشاد ، نادين مورجان ، محمد الزهار، زينب محمد، هايدي مخاليف، هاجر خالد، مي حسين، روان حمدي، وغادة عصام.
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