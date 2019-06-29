تأهل المنتخب السويدي لنصف نهائي كأس العالم للسيدات، عقب تغلبه علي نظيره الألماني بهدفين مقابل هدف، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت ضمن مباريات ربع نهائي البطولة. التي جمعت بينهما مساء السبت ضمن مباريات ربع نهائي البطولة. سجل أهداف اللقاء صوفيا ياكوبسون وستينا ببانكوس في الدقائق ٢٢،٤٨، بينما سجل للمنتخب الألماني لي ماجولا في الدقيقة ١٦. بهذه النتيجة تأهلت السويد لنصف النهائي بجانب منتخبات هولندا وانجلترا .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السويد تتأهل لنصف نهائي كأس العالم للسيدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.