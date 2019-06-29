حرص ايريك بايلى مدافع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، على زيارة الأهرامات، اليوم السبت، خلال تواجده فى مصر، لمؤازرة منتخب بلاده كوت ديفوار خلال بطولة أمم أفريقيا 2019.
ويغيب بايلى عن قائمة منتخب كوت ديفوار، خلال كان 2019 بسبب الإصابة بتمزق فى أربطة الركبة، خلال مشاركته في مباراة فريقه مانشستر يونايتد أمام تشيلسي، فى شهر إبريل
ويحتل منتخب كوت ديفوار المركز الثانى بالمجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بعد مرور جولتين، إذ فاز على جنوب أفريقيا 1 – 0، وخسر بنفس النتيجة أمام منتخب المغرب أمس الجمعة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. مدافع مانشستر يونايتد يزور الأهرامات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.