بالصور.. مدافع مانشستر يونايتد يزور الأهرامات

حرص ايريك بايلى مدافع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، على زيارة الأهرامات، اليوم السبت، خلال تواجده فى مصر، لمؤازرة منتخب بلاده كوت ديفوار خلال بطولة أمم أفريقيا 2019.

ويغيب بايلى عن قائمة منتخب كوت ديفوار، خلال كان 2019 بسبب الإصابة بتمزق فى أربطة الركبة، خلال مشاركته في مباراة فريقه مانشستر يونايتد أمام تشيلسي، فى شهر إبريل

الماضى بالجولة 36 من الدوري الإنجليزي

ويحتل منتخب كوت ديفوار المركز الثانى بالمجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بعد مرور جولتين، إذ فاز على جنوب أفريقيا 1 – 0، وخسر بنفس النتيجة أمام منتخب المغرب أمس الجمعة.