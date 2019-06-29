بث مباشر.. مباراة بنين وغينيا بيساو في كأس الأمم الإفريقية

تقدم بوابة الوفد بثا مباشرا لمباراة بنين ضد غينيا بيساو، والتي ستنطلقبعد قليل على ستاد الإسماعيلية، ضمن
منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019.
شاهد مباراة بنين وغينيا بيساو
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