بث مباشر.. مباراة بنين وغينيا بيساو في كأس الأمم الإفريقية

تقدم بوابة الوفد بثا مباشرا لمباراة بنين ضد غينيا بيساو، والتي ستنطلق بعد قليل على ستاد الإسماعيلية، ضمن بعد قليل على ستاد الإسماعيلية، ضمنمنافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019. شاهد مباراة بنين وغينيا بيساو

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