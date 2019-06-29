أعلن أوسكار تاباريز المدير الفني لمنتخب الأوروجواي لمواجهة بيرو بعد قليل، في إطار مباريات دور الثمانية من كوبا أميركا 2019.
تشكيل أوروجواي:
حراسة المرمي : موسليرا،
خط الدفاع : جونزاليز، جودين، خيمينيز، كاسيريس.
خط الوسط : بينتانكور، فالفيردي، دي أراسكايتا، نانديز.
خط الهجوم : سواريز، كافاني.
فيما جاء تشكيل بيرو: جاليسي، أدفينكولا، زامبرانو،
وسيلتقي الفائز من مواجهة أوروجواي وبيرو مع تشيلي -حامل اللقب- في الدور قبل النهائي، والذي يشهد مواجهة أخرى ستجمع البرازيل -مستضيف البطولة- مع الأرجنتين.
كانت هذه تفاصيل خبر كافاني يقود الأوروجواي لمواجهة بيرو في كوبا أمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.