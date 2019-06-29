كافاني يقود الأوروجواي لمواجهة بيرو في كوبا أمريكا

أعلن أوسكار تاباريز المدير الفني لمنتخب الأوروجواي لمواجهة بيرو بعد قليل، في إطار مباريات دور الثمانية من كوبا أميركا 2019.

تشكيل أوروجواي:

حراسة المرمي : موسليرا،

خط الدفاع : جونزاليز، جودين، خيمينيز، كاسيريس.

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خط الوسط : بينتانكور، فالفيردي، دي أراسكايتا، نانديز.

خط الهجوم : سواريز، كافاني.

فيما جاء تشكيل بيرو: جاليسي، أدفينكولا، زامبرانو،

أربام، تراوكو،تابيا، يوتون، كاريللو، كويفا، فلوريس، جويريرو.

وسيلتقي الفائز من مواجهة أوروجواي وبيرو مع تشيلي -حامل اللقب- في الدور قبل النهائي، والذي يشهد مواجهة أخرى ستجمع البرازيل -مستضيف البطولة- مع الأرجنتين.