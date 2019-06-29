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باريس سان جيرمان يخفض مطالبه للاستغناء عن نيمار دى سيلفا

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وافق نادى باريس سان جيرمان على تقديم تنازلات جديدة من أجل التخلص من  مهاجم الفريق دى سليفا فى الانتقالات الصيفية الجاري.

وأشارت صحيفة  لو باريزيان الفرنسيه  أن نادى باريس سان جيرمان الفرنسى خفض القيمة المطلوبة فى مهاجم الفريق نيمار دى سليفا وقالت أن إدارة النادى موافقة على بيع اللاعب  مقابل 222مليون يورو وهى نفس قيمة

اللاعب عندما انتقل إلى البى اس جى قادما من نادى برشلونه الاسبانى .

كما اضافت الصحيفه  فى ظهر اليوم السبت أن النادى الفرنسى مستعد لتقديم تنازلات جديدة من أجل تسهيل بيع اللاعب فى الانتقالات الصيفية الجارية.  

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وتدرك إدارة النادى أن العلاقة بين النادى والمهاجم أصبحت مقطوعة وذلك

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بسبب إعلان اللاعب رغبته فى مغادرة حديقة الأمراء هذا الصيف.

وأوضحت الصحيفة أن باريس سان جيرمان لا يريدون رؤية نيمار بعد الآن، وبالتالي هم على استعداد للتفاوض ، فيما تؤكد هذه المصادر أنه سيتم قبول مبلغ ما بين 130 و 150 مليون يورو.

يذكر أن نادى برشلونه الاسبانى أعلن في وقت سابق، شروط عودة نيمار دى سيلفا للنادى الكتالونى من جديد، مشترطًا تقديم اعتذار من اللاعب للجمهور والتنازل عن شكواه المقدمة ضد النادي.

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