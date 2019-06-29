الصراع المحلي يجذب أنظار ملاك ليفربول في الموسم المقبل

يبدو أن تركيز فريق ليفربول الإنجليزي بطل دوري أبطال أوربا في الموسم المنتهي سيتوجه في الموسم المقبل نحو الفوز بلقب الدوري الإنجليزي ليكسر غياب اللقب المحلي عن قلعة أنفيلد رود منذ 30 عاما .

وكان ليفربول قد خسر لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطة عن مانشيستر سيتي في الاسبوع الاخير بعد صراع رهيب بين الفريقين على مدار الموسم .

ففي تصريحات لمالك ليفربول جون هنري أوضح فيها أن التركيز في الموسم المقبل

يجب أن يكون نحو تحقيق اللقب المحلي الغائب حيث قال : بالنسبة لي فوز ليفربول بلقب دوري الأبطال كان أهم من الفوز بلقب الدوري الإنجليزي لكن اهتمام جماهير ليفربول بالعودة إلى منصة التتويج المحلية بعد غياب طويل وبالتالي فنحن مطالبون بالتركيز على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز .

وعن الموسم الماضي : قلت دائما لقد قدمنا موسما رائعا وكنت

سعيدا بطموح اللاعبين وإصرارهم حتى النهاية لتحقيق اللقب لقد مضينا في طريق طويل وحتى لو لم ننجح في النهاية فأنا سعيد بما تحقق .

وعن الانتقالات الصيفية وتقوية صفوف الفريق : نحتاج إلى تعافي لاعبينا أكثر من التعاقد مع لاعبين جدد . نحتاج إلى تعافي تشامبرلين و ادم لالانا على سبيل المثال كما أرى رغم أن الأمر لا يعود لي أن لاعبا مثل أوريجي سيأخذ فرصا أكثر في المباريات فلقد أظهر إمكانيات كبيرة عندما تمت الاستعانة به في المباريات لكن في النهاية يبقى الرأي النهائي لدي المدرب يورجن كلوب .