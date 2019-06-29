بالصور.. أبو ريدة يحضر مران المنتخب في الكلية الحربية استعدادا لمواجهة أوغندا

حرص المهندس هاني أبوريدة رئيس مجلس اداراة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الامم الافريقية مصر 2019، على حضور مران منتخب مصر استعدادا لمواجهة اوغندا غدا بالجولة الثالثة والاخيرة من دور المجموعات. حضور مران منتخب مصر استعدادا لمواجهة اوغندا غدا بالجولة الثالثة والاخيرة من دور المجموعات. وحرص ابوريدة على تشجيع اللاعبين وتوجيه عبارات الدعم لهم خلال المران، مطالبا اياهم بمواصلة الانتصارات من اجل الحفاظ على صدارة المجموعة الأولى بعدما ضمن المنتخب التأهل الى دور الستة عشر. Advertisements

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