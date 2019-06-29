أرسنال يعرض مسعود أوزيل للبيع لأندية تركية

كشفت تقارير صحفية أن نادي أرسنال الإنجليزي يرغب في التخلص من الألماني مسعود أوزيل لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أن أرسنال عرض لاعب الوسط علي للأندية الثلاث الكبري بالدوري التركي مقابل عدة مزايا، فى محاولة لاقناعهم

للتوقيع مع اللاعب.

وأضاف أن أرسنال عرض أنه على استعداد لدفع جزء من راتب اللاعب فى الموسمين الأولين بالدوري التركي، لكن دون الكشف عن المبلغ المقرر دفعه من جانب النادي التركي.

ويتقاضي أوزيل مرتباً ضخماً يبلغ 350 ألف جنية استرليني فى الأسبوع حتي عام 2021، فيما تسعي إدارة النادي لبيعه لتوفير تلك الأموال فى دعم خطة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان عرض أرسنال لأوزيل على الأندية التركية قد جاء بطلب من أوناي إيمري مدرب صفوف أرسنال، الذي طالب الإدارة التخلص من اللاعبين الذين يتقاضون أجورا كبيرة دون أن يقدموا المستوي المتوقع منهم.