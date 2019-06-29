رسمياً.. مانشستر يونايتد يتعاقد مع آرون وان بيساكا

أعلن مانشستر يونايتد بشكل رسمي تعاقده مع الظهير الأيمن الإنجليزي آرون وان بيساكا قادماً من فريق كريستال بالاس ويعتبر بذلك ثاني الصفقات الصيفية بعد دانييل جايمس.

ومضي بيساكا على عقد يربطه بمانشستر يوناستد لخمس سنوات قادمة بقيمة 50 مليون يورو، بعد اجتيازه كافة الفحوصات الطبية بنجاح صباح اليوم السبت.

وقدم بيساكا البالغ من العمر 21 عاماً والذي يلعب بمركز يمين

الدفاع موسماً متميزاً رفقة كريستال بالاس فى أول موسم له مع الفريق.

وقال مدرب مانشستر يونايتد أولي جونر سولشاير بمناسبة توقيعه مع اللاعب.. "آرون هو أحد أفضل المدافعين بالدوري الإنجليزي الممتاز".

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وأضاف قائلاً "لديه العقلية والموهبة التى تمكنه من اللعب فى صفوف مانشستر يونايتد، وهو نوعية من اللاعبين

الذي طالماً تمنيناً جلبهم إلى النادي للمساعدة على تحسين الفريق والمضي قدماً".

واختتم سولشاير قائلاً "آرون لاعب متشوق للتعلم، وهذا مهم بالنسبة لعمره، أنا سعيد بتوقيعه معنا وسأعمل على تطويره".

وقال بيساكاً.. "إنه شعور لايصدق وشرف كبير لي أن ألعب فى صفوف مانشستر يونايتد، أعلم أن عدداً من الناس يمكنهم قول ذلك".

وأكمل "لا أستطيع الأنتظار حتي اندمج مع الفريق وبقية الزملاء، سأحصل علي راحة قصيرة عقب بطولة أوروبا، ثم سأبدأ التدرب مع زملائي فى الجولات التحضيرية"