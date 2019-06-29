رياضة | مواجهات مصر وأوغندا.. عقدة أزلية لـ"الرافعات" الأوغندية.. وهزيمة تاريخية للفراعنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهات مصر وأوغندا.. عقدة أزلية لـ"الرافعات" الأوغندية.. وهزيمة تاريخية للفراعنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض منتخب مصر مواجهة قوية ضد منتخب أوغندا في تمام التاسعة مساءًا، يوم الأحد، على استاد "القاهرة" ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة أمم إفريقيا 2019.

يدخل منتخب مصر المباراة وفي جعبته 6 نقاط يتصدر بها ترتيب المجموعة الأولي، ويسعي الفراعنة لتحقيق الفوز علي منتخب أوغندا صاحب المركز الثاني برصيد 4 نقاط، وذلك من أجل حسم صدارته للمجموعة وتفادي مواجهة قوية في دور الـ 16 من البطولة القارية.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير تاريخ مواجهات مصر وأوغندا:-

تقابل منتخب مصر مع نظيره الأوغندي في 23 مباراة سابقة بين ودية ورسمية بواقع (9 مباريات ودية – 4 مباريات بكأس أمم إفريقيا – 3 مباريات بتصفيات أمم إفريقيا – 3 مباريات بدورة الألعاب الإفريقية – مباراتين في التصفيات المؤهلة للأولمبياد – مباراتين في تصفيات كأس العالم).

فاز منتخب مصر في 19 مباراة على نظيره الأوغندي، وخسر مباراتين، وحسم التعادل نتيجة مباراتين بينهما، سجل الفراعنة 47 هدفًا، واستقبلت شباكه 15 هدفًا.

- أول مواجهة بين المنتخبين:

يرجع تاريخ أول مواجهة بين المنتخبين المصري والأوغندي إلي 18 يناير لعام 1962، في بطولة الأمم الإفريقية، وفاز منتخب الفراعنة بهدفين مقابل هدف، سجلهما (صالح سليم – بدوي عبد الفتاح).

- هداف منتخب مصر:

ثنائي منتخب مصر عمرو زكي وشحتة هما الأكثر تهديفًا في مواجهات الفراعنة ضد منتخب أوغندا، وسجل كل منهما 4 أهداف، ويأتي خلفهما أحمد الكأس وبدوي عبد الفتاح ومحمد صلاح وأحرز كل منهما 3 أهداف، بينما سجل وأحمد بلال، ومحمد جدو وأحمد عيد عبد الملك وعلي خليل والسيد حمدي هدفين لكل منهما.

- عُقدة أزلية في أمم إفريقيا:

يتفوق منتخب مصر على نظيره الأوغندي في تاريخ مواجهاتهما ببطولة أمم إفريقيا، حيث سبق وتقابل المنتخبين في 4 مباريات بـ"الكان"، فاز بهم جميعًا منتخب مصر، أول مواجهة كانت في 1962 وفاز منتخبنا الوطني 2-1، وكرر "تماسيح النيل" الفوز بنفس النتيجة على أوغندا في نسختي البطولة عامي 1974، 1976، أما آخر مواجهاتهما بالبطولة القارية كان في النسخة الماضية 2017 وفاز بهدف عبد الله السعيد.

Advertisements

- هزيمة تاريخية للفراعنة:

رغم التفوق التاريخي لمنتخب مصر على نظيره الأوغندي في تاريخ مواجهاتهما بالبطولات المختلفة، لكن نجح منتخب أوغندا في الفوز في مباراتين على الفراعنة، الأولي كانت بنتيجة تاريخية 5 / 1 في دورة الألعاب الإفريقية 1965، وتعتبر من أكبر الهزائم في تاريخ منتخبنا الوطني.

أما الانتصار الثاني لمنتخب أوغندا على منتخب مصر كان بنتيجة 1/0 في تصفيات كأس العالم 2018.

- أكبر انتصار في مواجهات المنتخبين:

يمتلك منتخب مصر الانتصار الأكبر في مواجهاته ضد منتخب أوغندا، حيث فاز بنتيجة 6 – 0 في مباراة المنتخبين في 30 يوليو 1995 ضمن تصفيات بطولة أمم إفريقيا، أما ثاني أكبر انتصار بينهما كان للمنتخب الأوغندي بنتيجة 5 -1 في دورة الألعاب الإفريقية 1965.

- انسحاب مصري بسبب الحرب:

كان مفترض أن يتقابل منتخبي مصر وأوغندا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية في 30 يونيو عام 1967 ولكن انسحب منتخب الفراعنة ولم يخوض المباراة بسبب ظروف الحرب في ذلك التوقيت.

- النتيجة الأكثر تكرارًا:

تعتبر نتيجة 1-0 الأكثر تكرارًا في تاريخ مواجهات منتخبي مصر وأوغندا، وتكررت في 6 مواجهات بينهما.

- 2 "هاتريك" لمنتخب مصر:

شهدت مواجهات منتخب مصر ضد أوغندا، تسجيل الفراعنة "2 هاتريك"، الأول كان لنجم الاسماعيلي السابق "شحتة" وسجل 4 أهداف قاد بها منتخبنا للفوز بنتيجة 4/1 في التصفيات المؤهلة للأولمبياد عام 1963، أما الثاني كان لنجم الزمالك السابق "أحمد الكأس" وسجل 3 أهداف في فوز مصر بسداسية نظيفة عام 1995 ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا.