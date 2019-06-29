رياضة | سموحة يطلب إستعارة ثنائي الاهلي رسمياً

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شارك محمد أبوجبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، في تدريبات المنتخب الوطني والذي أقيم مساء اليوم على ملعب الكلية الحربية، استعدادا لمواجهة أوغندا، ضمن منافسات الأمم الإفريقية.

وتأتي مشاركة أبوجبل، بعد استدعائه عقب خروج محمود جنش من المعسكر، بسبب تعرضه للإصابة في وتر أكليس بمران الأمس، لتخفيف الحمل التدريبي على الحراس رغم عدم إمكانية مشاركة أبوجبل، في منافسات البطولة بسبب اللوائح التي تمنع الاستبدال.

وأثبتت الأشعة إصابة جنش بقطع في وتر أكيلس، تعرض لها خلال مشاركته بتدريبات أمس استعدادا لمواجهة أوغندا؛ مساء غد ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات بالأمم الإفريقية.