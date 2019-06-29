رياضة | نادال: مستواي يتحسن تدريجيًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نادال: مستواي يتحسن تدريجيًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللاعب الإسباني رافائيل نادال اليوم السبت، أنه في كل مرة يشعر بـ"تحسن" في اللعب على الأراضي العشبية وأنه "متفائل" بمواصلة عملية التحضير حتى يكون منافساً قوياً طوال بطولة ويمبلدون للتنس.

ووصف رافا كيفية تحضيره لثالث بطولة غراند سلام هذا الموسم، وذكّر بأنه لم يخض بطولة رسمية من قبل على الأراضي العشبية وخاض مباراة استعراضية وحيدة فقط.

وصرح اللاعب خلال مؤتمر صحافي: "أشعر بالتحسن في كل يوم وفي كل مرة أيضاً يتحسن مستواي بعض الشيء، بالنسبة لي هذه بطولة خاصة للغاية لأنني أشارك دون خوض مباريات تنافسية قبلها، ولدي الوقت للاستمرار في التدريب، فأنا متحمس ومتفائل للاستمرار في مواصلة العملية التي ستجعلني منافساً قوياً".

وعلى الرغم من خسارته في المباريات الاستعراضية التي خاضها في إنجلترا، إلا أن هذا الأمر لم يقلقه قط، مؤكداً أن هذه المباريات "تختلف كثيراً عن البطولة" ووصفها بأنها مثل "تدريبات".

ويخوض نادال أولى مبارياته ببطولة ويمبلدون غداً الأحد، أمام الياباني يويشي سوغيتا، وإذا تأهل للدور الثاني من الممكن أن يواجه الأسترالي نيك كيريوس، وتجنب نادال الحديث عنه لأنه ليس منافسه المقبل.