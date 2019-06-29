رياضة | أول تعليق من سيدورف بعد التعادل مع غانا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من سيدورف بعد التعادل مع غانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الهولندي كلارنس سيدورف المدير الفني لمنتخب الكاميرون عن رضاه بالتعادل السلبي مع غانا في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت بالجولة الثانية من المجموعة السادسة بكأس الأمم الافريقية.

وقال سيدورف في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة : " نحن في نهاية الموسم لذلك نرغب في إدخار جهد اللاعبين خاصة وأننا لم نتأهل حتى الان".

واضاف : " لعبنا بتنافس كبير امام غانا وظهرنا بشكل جيد أمام فريق كبير صنع العديد من الفرص لكننا تصدينا لها ببراعة".

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وأردف : " التعادل نتيجة عادلة بعد الاداء الذي ظهر عليه الفريقين واشكر لاعبي فريقي على الأداء الذي ظهروا عليه"

واستطرد : " استحوذنا على المباراة بشكل جيد لكن كان يجب أن نحترم جودة الفريق الأخر وانا راضي بنتيجة التعادل".

وأنهى حديثه على الأداء التحكيمي قائلا : " الحكم كان رائع ولن أتحجج بقراراته. ".