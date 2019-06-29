رياضة | تونس تخوض مرانا استعدادا لمواجهة موريتانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تونس تخوض مرانا استعدادا لمواجهة موريتانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض المنتخب التونسي مرانه اليوم في إحدى الملاعب الفرعية التابعة لنادي بتروجيت عقب تعادل نسور قرطاج أمس مع مالي بهدف لكل فريق في ثاني جولات المجموعة الخامسة من كأس الأمم الأفريقية والتي تحتضنها مصر .

وقام المدرب الفرنسي الآن جريس بالاجتماع مع لاعبيه قبل بداية المران وتحدث معهم في ضرورة التعبير عن الوجه الحقيقي للكرة التونسية أمام موريتانيا وحسم أمر الصعود للدور الثاني وعدم الدخول في حسابات النقاط وأفضل توالت وأكد لهم أن تونس دائما مرشحة للفوز بأي بطولة قارية تشارك فيها ومن غير الطبيعي أن يتأخر الصعود الي الجولة الأخيرة .

وخاض نسور قرطاج مرانهم في تمام السابعة مساء وسمح خلاله جريس بحضور الصحفيين لمدة ١٥ دقيقة إستعداد لمواجهة موريتانيا الثلاثاء المقبل في ختام مباريات الدور الاول .