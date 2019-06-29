رياضة | نبيل درار لـ "الخليج 365 الرياضي": سعداء بتأهل المغرب لدور الـ16.. وكنا الأفضل أمام كوت ديفوار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نبيل درار لـ "الخليج 365 الرياضي": سعداء بتأهل المغرب لدور الـ16.. وكنا الأفضل أمام كوت ديفوار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر " نبيل درار " لاعب فنربخشة التركى والظهير الأيمن لمنتخب المغرب عن سعادته بعد الصعود لدور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، وبعد الفوز على منتخب كوت ديفوار أمس ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بهدف دون رد.

وقال نبيل درار في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي" :"الحمدلله لعبنا مباراة جميلة جداً وكنا نعلم إنها ستكون مباراة صعبة ولكننا كنا على قدر المسؤولية خلال اللقاء وكانوا ثللث نقاط مهمين جداً".

وأضاف :" أتيحت لنا فرص كثيرة خلال مباراة كوتديفوار كنا نستطيع من خلالها أن نحرز الهدف الثانى وعدم الإكتفاء بهدف واحد فى مرمى المنتخب الإيڤوارى ولكن أيضاً كنا منظمين دفاعياً، ولكن كما قلت الأهم هو الحصول على الثلاث نقاط والتأهل للدور التالى".

ويذكر أن منتخب المغرب صعد لدور الـ 16 بعد فوزه على كوتديفوار أمس بهدف دون رد أحرزه يوسف النصيري وتصدر أسود الأطلسي المجموعة برصيد 6 نقاط.