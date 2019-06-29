رياضة | أبياه: غير راضي بالتعادل أمام الكاميرون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبياه: غير راضي بالتعادل أمام الكاميرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث كواسي أبياه المدير الفني لمنتخب غانا عن تعادل منتخب بلاده مع نطيره الكاميروني بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة الثانية بالمجموعة السادسة بكأس الأمم الأفريقية مصر 2019.

وقال أبياه في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة : " كرة القدم الحديثة لا تتمحور حول الفرص وصنعنا العديد من الفرص لكننا فشلنا في ترجمتها إلى أهداف".