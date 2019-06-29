رياضة | عين.. هل يواصل أبو القاسم إنجازاته في أولمبياد طوكيو 2020؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عين.. هل يواصل أبو القاسم إنجازاته في أولمبياد طوكيو 2020؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عين | زاوية أسبوعية يقدمها "الخليج 365 الرياضي" يلقي فيها الضوء على شخصية مشهورة أو مغمورة أو حدث رياضي من منظور مختلف.

حقق علاء أبو القاسم بطل مصر الميدالية الذهبية في بطولة أفريقيا لسلاح الشيش في مالي بعد آداء رائع بالفوز في المباراة النهائية على زميله محمد حمزة بنتيجة 15/11.

واستطاع أبو القاسم الفوز على أبطال غانا والمغرب والكونغو وتوجو ومالي بالأدوار التمهيدية وفي دور الـ16 فاز على بطل أنجولا مانويل دا روزا 15/2 وهزم في دور الـ8 بطل الجزائر سليم هاروي 15/4 وفي دور النصف نهائي تفوق علي بطل تونس محمد أيوب 15/11. وأعرب أبو القاسم عن سعادته بهذه الميدالية مؤكدا أن الفوز ببطولة أفريقيا سيكون داعم له في أولمبياد طوكيو 2020.

واختارت عين الخليج 365 الرياضي أبو القاسم نجم الأسبوع لإلقاء الضوء على مشواره الرياضي ..

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ولد علاء الدين محمد السيد أبو القاسم في 25 نوفمبر 1990 في مدينة سطيف في ولاية سطيف في الجزائر. ولد علاء الدين لأم جزائرية وأب مصري وانتقل للعيش في مصر وتحديدًا في الأسكندرية وهو في الرابعة من عمره. كان علاء الدين يمارس في بداية مشواره الرياضي كلا من السباحة والكاراتيه ثم بدأ ممارسة سلاح الشيش وهو في سن الثامنة وحقق بعض البطولات. أجبر علاء الدين على ترك رياضة سلاح الشيش عندما التحق بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، حيث كان عليه دراسة الهندسة. عاد علاء الدين لممارسة سلاح الشيش على يد محمد السيد مدربه السابق والذي رشحه للإنضمام للمنتخب الوطني.

* بطولاته وإنجازاته :

بدأ علاء الدين مشواره مع البطولات والتتويج بالميداليات في 2008 عندما حصد الميدالية الذهبية في بطولة أفريقيا للناشئين في سلاح الشيش والميدالية البرونزية في بطولة العالم للناشئين في إيطاليا بالإضافة إلى احتلاله المركز الثالث في بطولة كأس العالم للشباب. في 2009، حصد علاء الدين المركز الثالث في بطولة كأس العالم للشباب، وفي العام الذي تلاه توج بالميدالية الذهبية في نفس البطولة. في 2011.

شارك علاء الدين في بطولة كأس العالم للكبار وتوج بالميدالية البرونزية بالإضافة لحصده لميداليتين ذهبيتين (فردي وزوجي) في بطولة الألعاب العربية التي أقيمت في نفس العام بالدوحة. في 2012، نجح علاء الدين في التتويج بالميدالية الفضية في أولمبياد لندن. في 2013، فاز بالميدالية البرونزية في دورة ألعاب البحر المتوسط في ميرسين بتركيا. في 2015، توج بميداليتين ذهبيتين (فردي وزوجي) في بطولة أفريقيا في برازافيل عاصمة جمهورية الكونغو.