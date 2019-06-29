رياضة | أنجوسيا أفضل لاعب في قمة الكاميرون وغانا

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اختارت اللجنة الفنية لبطولة أمم أفريقيا 2019 الكاميروني أندري أنجوسيا لاعب وسط فولهام الإنجليزي، أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده ضد غانا في الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي وتعد هذه المرة الثانية على التوالي التي يتوج بها اللاعب بالجائزة بعد أن توج بها في الجولة الأولى أمام غينيا بيساو.