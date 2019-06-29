رياضة | يوفنتوس يقترب من حسم صفقة الموسم.. وحسرة في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يقترب من حسم صفقة الموسم.. وحسرة في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت بعض المصادر الصحفية أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي تستعد للإعلان عن التعاقد الرسمي مع ماتياس دي ليخت مدافع أياكس خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وأفادت إذاعة مونت كارلو أن البيانكونيري على وشك الإعلان الرسمي عن ضم قائد الفريق الهولندي صاحب التسعة عشر عاماً وذلك بعد التوصل إلى إتفاق حول جميع بنود التعاقد.

ورفض دي ليخت الكثير من العروض التي قدمت له من أندية برشلونة وباريس سان جيرمان وفضل الإنتقال إلى السيدة العجوز وذلك من أجل المشاركة أساسياً لرفع مستواه في ظل وجود كيليني وبونوتشي.

Advertisements

ومن المنتظر أن يحصل دي ليخت على راتب 12 مليون يورو في الموسم الواحد بالإضافة إلى شرط جزائي سيصل إلى 150 مليون يورو.

وسوف تتم الصفقة بمبلغ 75 مليون يورو سيحصل عليهم الفريق الهولندي نظيره إنضمام اللاعب إلى فريق مدينة تورينو.

يذكر أـن دي ليخت كان قريبًا للغاية في الأشهر القليلة الماضة من الانتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني، إلا أن كل شيء تغير سريعًا.