رياضة | بنى سويف ببدا مشوار الاستعداد للموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنى سويف ببدا مشوار الاستعداد للموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ الفريق الكروى الأول بنادى بنى سويف الرياضى استعدادته التحضيرية للموسم الكروى الجديد وذلك تحت قيادة حسن موسي المدير الفنى الجديد للفريق.

حرص المدير الفنى لبنى سويف خلال التدريب على الإجتماع مع لاعبي الفريق وعقد اجتماع معهم للتحدث حول نظام التدريب وكيفية اعداد خطة الفريق والالتزام.

كما ناقش موسي مع لاعبيه أهمية عرض جميع المشكلات التى تتعلق بهم لحلها والتركيز فى أداء التدريبات والوصول لمستوى بدنى وفنى متميز .

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وشهد التدريب حضور أعداد من جماهير الفريق بجانب احمد سيف وايمان ابو عوف أعضاء مجلس الإدارة وياسر التونى مدير الكرة ومحمد الواضح المشرف على الكرة .

ويقود الفريق جهاز فنى مكون من حسن موسي مديرا فنيا ويعاونه كلا من ابو المجد مصطفى واسامة عبد العزيز مدربين وسيد شلبي مدربا لحراس المرمى ومحمد أبو السعود ومحمد صلاح وعلى جاد إداريا واحمد سعودى ووائل عطيه جهاز طبي.

وأحتل بنى سويف المركز الثانى برصيد 50 نقطة بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى بالموسم الماضى .