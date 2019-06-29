رياضة | التعادل السلبي يُنهي موقعة الكاميرون وغانا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعادل السلبي يُنهي موقعة الكاميرون وغانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل منتخب الكاميرون أمام نظيره الغاني بدون أهداف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة السادسة لبطولة أمم إفريقيا ٢٠١٠.

ولم ينجح كلا الفريقين في ترجمة الفرص التي أتيحت لها طول الـ٩٠ دقيقة، حيث تصدى حارس منتخب غانا لأخطر المحاولات في الشوط الأول.