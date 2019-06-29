رياضة | رسميا..تونس تعلن غياب نجمها عن مواجهة موريتانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا..تونس تعلن غياب نجمها عن مواجهة موريتانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم برئاسة وديع الجرئ، اليوم عن غياب أيمن بن محمد الظهير الأيمن لنسور قرطاج عن مباراة موريتانيا ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا.

وقال البيان التونسي، أن اللاعب يحتاج إلى أربعة أيام من الراحة بعد الشعور بالألم في قدمه اليمنى ولا يستطيع العودة للتدريبات قبل تلك المدة.