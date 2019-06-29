رياضة | رسميًا.. الاتفاق يتعاقد مع مدافع بوردو السابق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. الاتفاق يتعاقد مع مدافع بوردو السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق السعودي، عن تعاقده مع سيدريك يامبيري، مدافع منتخب أفريقيا الوسطى، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ووقع يامبيري مع الفريق السعودي لمدة ثلاثة مواسم، قادمًا من صفوف نادي ديجون الفرنسي.

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ونشر النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" : "إدارة نادي الاتفاق تتعاقد مع مدافع أفريقيا الوسطى سيدريك يامبيري لتمثيل الفريق الأول بالنادي لمدة 3 سنوات، على أن يتم التوقيع النهائي بعد تجاوز اللاعب الفحص الطبي في مستشفيات المانع الشريك الطبي للنادي".

ويواصل بذلك نادي الاتفاق تدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد، حيث تعد تلك الصفقة الرابعة للفريق بعد الحصول على خدمات كلاً من روجيريو كوتينيو، وأسامة حدادي، وماجد النجراني.

ويذكر أن يامبيري سبق له اللعب مع أندية بوردو الفرنسي، وأبويل نيقوسيا القبرصي.