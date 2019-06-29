رياضة | التشكيل الرسمي لمباراة أوروجواي وبيرو في كوبا أمريكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل الرسمي لمباراة أوروجواي وبيرو في كوبا أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أوسكار تاباريز المدير الفنى لمنتخب أوروجواى، عن التشكيل الأساسى الذى يخوض مواجهة بيرو، المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائى من بطولة كوبا أمريكا.

وجاء تشكيل أوروجواي كالتالي: حراسة المرمى: فيرناندو موسليرا الدفاع: جيوفاني جونزاليس – دييجو جودين – خوسيه ماريا خيمينيز – مارتين كاسيريس الوسط: رودريجو بينتانكور – فيدي فالفيردي – جيورجيان دي أراسكيتا – نايتان نانديز Advertisements الهجوم: لويس سواريز – إدينسون سواريز أما منتخب بيرو يبدأ المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: بيدرو جايسي الدفاع: لويس أدفينكولا – كارلوس زامبرانو – لويس أبرام – ميجيل تراوكو الوسط: ريناتو تابيا – يوشيمار يوتون – أندري كاريو – كريستيان كويفا – إديسون فلوريس الهجوم: باولو جيريرو

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