رياضة | برشلونة يفاجيء الجميع ويستهدف صفقة من العيار الثقيل

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ذكرت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، أن نادي برشلونة قد دخل في مفاوضات مع ظهير ميلان الإيطالي من أجل التعاقد معه وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن نادي برشلونة قد اتصل بوكلاء ريكاردو رودريجيز وميلان للاستفسار عن إمكانية التوقيع مع الظهير السويسري.

وأوضحت الصحيفة أن رودريجيز يعد من الخيارات التي تنظر إليها إدارة النادي لتعزيز مركز الظهير الأيسر، أيضاً هناك اهتمام من أرسنال باللاعب.

وأشارت الصحيفة الكتالونية إلى أن ريكاردو رودريجيز قد يغادر إيه سي ميلان إذا وصل ظهير الريال ثيو هيرنانديز وتقدر قيمته بحوالي 15 مليون.