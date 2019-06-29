دجلة يحدد 20 يوليو المقبل لبدء الاستعدادات للموسم الجديد...

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جدة - عمرو شويل أعلن اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى للفريق الكروي الأول بنادي وادى دجلة، يوم 20 يوليو المقبل لانطلاق معسكر الفريق للموسم الكروى الجديد. من المقرر أن يتخلل المعسكر الدجلاوى المغلق خوض العديد من المباريات الودية الدولية. Advertisements وطلب تاكيس جونيس، انطلاق فترة الإعداد قبل شهرين من بداية الموسم الكروى الجديد. ووضع المدرب اليونانى الشهير برنامجًا غذائيًا وبدنيًا، للاعبين لتنفيذه خلال فترة الراحة الحالية التي حصلوا عليها خوفا من زيادة الوزن.

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