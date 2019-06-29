شكرا لقرائتكم أحمد رفعت يعود للقاهرة لمعرفة مصيره مع الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود أحمد رفعت صانع ألعاب الزمالك، إلى القاهرة، غداً الأحد، لعقد جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة مع مسئولى النادى الأبيض، لحسم مصيره فى الموسم الجديد بعد تلقيه عرضا من مصر المقاصة لضمه على سبيل الإعارة فى الموسم القادم.

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وقضى أحمد رفعت إجازة فى الساحل الشمالى بعد نهاية فترة إعارته من الزمالك إلى إنبى وسيتواجد اللاعب فى الأيام المقبلة بقلعة ميت عقبة لحسم مصيره خلال الفترة القادمة، ومن المقرر أن يحسم أحمد رفعت مصيره النهائى سواء بالتواجد ضمن صفوف الزمالك فى الموسم الجديد فى حالة حاجة الفريق لجهوده أو الانتقال إلى ناد آخر.

وظهر أحمد رفعت خلال الاجازة برفقة محمود كهربا زميله بالزمالك على أن يحسم مصيره فى الموسم الجديد وفقا لجلسته مع مسئولى النادى الأبيض حيث يرغب فى حسم مصيره مبكرا للانتظام مع فريقه الجديد فى فترة الإعداد فى حالة رحيله عن الفريق الأبيض حيث يفاضل فى الوقت الحالى بين عرضى المقاصة وإنبى إلا إن عدم اتفاقه مع النادى البترولى حول التفاصيل المالية الخاصة بعقده قد تؤدى إلى تفضيله الانتقال للفريق الفيومى خاصة فى ظل جدية المفاوضات معه.