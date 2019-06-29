شكرا لقرائتكم يونايتد يعلن تعاقده مع فان بيساكا 5 مواسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم يوم السبت، تعاقده مع المدافع آرون فان بيساكا من كريستال بالاس بعقد مدته خمس سنوات، دون الكشف عن قيمة الصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية أفادت أنها بلغت 50 مليون جنيه.

وصعد فان بيساكا (21 عاماً) من أكاديمية كريستال بالاس وخاض أول مبارياته مع الفريق الأول في فبراير 2018. وبات فان بيساكا ثان صفقات مانشستر يونايتد الصيفية بعد التعاقد مع جناح سوانسي سيتي دانيل جيمس.

وقال أولي غونار سولشاير مدرب يونايتد في بيان: آرون أحد أفضل المدافعين الواعدين في الدوري الممتاز. يملك أخلاقيات العمل الصحيحة والموهبة والعقلية وكل ما يلزم للعب مع مانشستر يونايتد وهو يتناسب تماما مع طبيعة اللاعب الذي نتطلع لضمه للتشكيلة بما يساعدنا على التطور والمضي قدما.

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وزاد: آرون لاعب شاب ونهم للمشاركة وتواق للتعلم وهذا مهم في هذه السن. أنا سعيد لتوقيعه على عقد الانضمام إلينا ونتطلع قدما لأن يواصل التطور الهائل الذي يحققه حتى الآن.

وقال فان بيساكا، الذي شارك كأساسي في 35 مباراة بالدوري الممتاز مع بالاس الموسم الماضي، إنه يشعر بالفخر لأن يصف نفسه بأنه لاعب في يونايتد.

وأضاف: لا استطيع الانتظار للانضمام للتشكيلة. أتطلع قدما لبدء التدريبات مع المدرب وبقية زملائي في الفريق خلال الجولة التي تسبق الموسم.