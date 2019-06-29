معلق مباراة مصر وأوغندا الأحد على قناة بي إن سبورت HD MAX 1

أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن اسم معلق مباراة مصر وأوغندا يوم الأحد، في مباريات الجولة الأخيرة من المجموعة، والتي ستعرض على قناة بي إن سبورت أش دي ماكس 1، حيث أعلنت أنه سيتواجد في التعليق على المباراة المعلق المصري علي محمد علي.

وستنطلق مشاهدة مباراة مصر وأوغندا مباشرة الأحد، ابتداء من الساعة السابعة مساءا بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة التاسعة ليلا، بتوقيت مصر المحلي، وفي تمام العاشرة ليلا، بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

ومباراة مصر وأوغندا الأحد في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى، ستجمع المنتخبين على أرضية ستاذ القاهرة، والتي يدخلها المنتخب المصري، وهو ضمن التأهل رسميا إلى مباريات دور ال 16 من كأس إفريقيا، ويبحث من خلال المباراة على تحقيق نتيجة الفوز، من اجل تأكيد تواجده في المركز الأول من المجموعة.

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وفي المقابل منتخب أوغندا يبحث من خلال مباراة مصر،ـ على تحقيق نتيجة إيجابية، في ظل البحث على ضمن التأهل إلى دور ال 16 من كأس إفريقيا 2019، حيث تكفيه نتيجة التعادل في المباراة، من أجل التأهل رسميا.

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