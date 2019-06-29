نتيجة مباراة غانا والكاميرون اليوم السبت في دور المجموعات بأمم إفريقيا 2019

نتيجة مباراة غانا والكاميرون، حيث تتجه أنظار جميع عشاق المنتخب الوطني نحو استاد الإسماعيلية، حيث اللقاء الذي يجمع بين غانا والكاميرون في إطار قمة مباريات الجولة الثانية بدور المجموعات في كأس الأمم إفريقيا 2019، حيث تقام أحداث اللقاء اليوم السبت الموافق 29-6-2019 ضمن مباريات دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية سيكون في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة لمتابعة مباراة منتخب غانا.

تضم تشكيلة غانا اليوم أمام الكاميرون كلا من:ريتشارد اوفوري، اندي يادوم، بابا رحمان، جوناثان منساه، نوهو قاسم، مبارك واكاسو، توماس بارتي، اندريه ايو، كريستيان اتسو، كوادو اسامواه، جوردان أيو.

وتضم تشكيلة الكاميرون اليوم أمام غانا كلا من: أندرى أونانا، كولينز نجوران، توماس بونج، مايكل نجادو، أمبرويسي أيونجو، كانا أرميل، أندرى فرانك أنجويسا، جورجيس ماندجيك، كلينتون موا نجي، كريستيان باسوجوج، كارل توكو.

نتيجة مباراة غانا والكاميرون اليوم

غانا الكاميرون 0 0

بداية أحداث الشوط الأول من مباراة غانا والاميرون مباشرة في الجولة الثانية من دور المجموعات بأمم إفريقيا.

مرور 15 دقيقة من زمن الشوط الأول، ومازالت نتيجة مباراة غانا والكاميرون حتى الآن هي التعادل السلبي بدون أهداف.

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نهاية أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف في شوط شهد الكثير من الهجمات المتبادلة من جانب الفريقين.

بداية الشوط الثاني.

التعادل السلبي يسيطر على نتيجة مباراة غانا والكاميرون الآن بعد مرور 70 دقيقة من زمن المباراة.

نهاية المباراة بالتعادل بدون أهداف في مباراة لم تشهد أي تسجيل للأهداف رغم الهجمات المتبادلة على كلا المرميين.