اليوم: نتيجة مباراة الكاميرون وغانا اليوم في لقي قمة فنية وتكتيكية والدفاع يتألق في النهاية

نقدم لكم نتيجة مباراة الكاميرون وغانا اليوم وملخص الأحداث في نقاط كتابية، متابعي بطولة كأس الأمم الافريقية على موعد كبير مع لقاء قمة يجمع بين المنتخب الغاني والمنتخب الكاميروني في اللقاء الأول من الجولة الثانية لحساب المجموعة السادسة ذلك اللقاء الذي يصعب على الكثير التكهن بنتيجته ولكن الجميع متأكد من مشاهدة كرة قوية وتواجد عناصر المتعة والندية والاثارة في المباراة.
مباراة الكاميرون وغانا
وبقيادة تحكيمية من الحكم الاثيوبي باملاك تيسيما الحكم الدولي والذي قاد نهائي دوري الأبطال 2018 والكونفدرالية 2019 تنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة السابعة على استاد الاسماعيلية في المدينة الساحلية، بتعليق من رؤوف خليف على القناة الناقلة beIN MAX مع استديو تحليلي يضم كبار المحللين الكرويين العرب.
مباراة غانا والكاميرون
” نحن الآن في الواقع وهذا من الماضي” بتلك الكلمات وضح كويسي أبياه المدير الفني لمنتخب غانا تأثير العقدة الكاميرونية لغانا في منافسات كأس الأمم تاريخيا حيث لم يستطع المنتخب الغاني تحقيق الفوز على الأسود غير المُرَوضة وأكد أن قوام المنتخب يمتلك تشكيلة من اللاعبين الشباب الطامحين وبشدة لكتابة انجاز تاريخي لهم.
نتيجة مباراة الكاميرون وغانا
وكانت الشكوك دائرة بقوة خلال الأيام الماضية حول مشاركة اللاعب أندريه أيوه نجم المنتخب الغاني في اللقاء وأكد مدربه أن يعاني من بعض الآلام ولكنه من المحتمل بقوة مشاركته في اللقاء
تشكيل المنتخب الغاني الرسمي شهد بعض التغييرات: ريتشارد أوفوري، اندي يادوم، بابا رحمان، جوناثان منشاه، نوهو قاسم، مبارك واكاسو، توماس بارتي، أندريه أيو، كريستيان اتسو، كوادو أسامواه
وتحدث طارق ذياب المحلل الفني لبي ان سبورت أن قوة المنتخب الكاميروني تطغى في السنوات الأخيرة بتشكيلة متنوعة في كافة المراكز أما المنتخب الغاني فله فنيات ممتازة وقوة بدنية والنتيجة صعبة التكهن بها
- انطلاقة أحداث الشوط الأول
- الدقيقة 6: كرة لمنتخب غانا وعرضية أرضية والدفاع الكاميروني يستخلص الكرة سريعا ويشتتها، غانا يمتلك منطقة الوسط ودفاع كاميروني للمرتدات
- الدقيقة 20: تعادل سلبي حتى الآن، قوة بدنية كبيرة من جانب كلا المنتخبين وتنوع الاستحواذ الآن والكرة كاميرونية في الدقائق الأخيرة ومحاولات لتوزيع الكرات على الأطراف ولعب العرضيات
- الدقيقة 35: بالرغم من أن الفرص لصالح غانا كرة مرتدة للكاميرون وتسديدة كادت أن تسكن الشباك الغانية وتعلن عن الهدف الأول للأسود الغير مروضة ولكن تخرج للركنية
- نهاية الشوط الأول من اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف
- الدقيقة 54: أندريه أيوا يطالب بركلة جزاء على المدافع الكاميروني وباملاك تسيما يطالب باستمرار اللعب دون احتساب شئ
- الدقيقة 68: تراجع من المنتخب الغاني مرة أخرى لوسط ملعبه واستحواذ كاميروني وتحكم بزمام الأمور ومحاولة لاختراق الدفاع الغاني من أجل حسم التأهل
- نهاية اللقاء بالتعادل 0-0 والكاميرون تصعد للنقطة الرابعة وغانا للثانية