اليوم: نتيجة مباراة الكاميرون وغانا اليوم في لقي قمة فنية وتكتيكية والدفاع يتألق في النهاية

نقدم لكم نتيجة مباراة الكاميرون وغانا اليوم وملخص الأحداث في نقاط كتابية، متابعي بطولة كأس الأمم الافريقية على موعد كبير مع لقاء قمة يجمع بين المنتخب الغاني والمنتخب الكاميروني في اللقاء الأول من الجولة الثانية لحساب المجموعة السادسة ذلك اللقاء الذي يصعب على الكثير التكهن بنتيجته ولكن الجميع متأكد من مشاهدة كرة قوية وتواجد عناصر المتعة والندية والاثارة في المباراة.

مباراة الكاميرون وغانا

وبقيادة تحكيمية من الحكم الاثيوبي باملاك تيسيما الحكم الدولي والذي قاد نهائي دوري الأبطال 2018 والكونفدرالية 2019 تنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة السابعة على استاد الاسماعيلية في المدينة الساحلية، بتعليق من رؤوف خليف على القناة الناقلة beIN MAX مع استديو تحليلي يضم كبار المحللين الكرويين العرب.

مباراة غانا والكاميرون

” نحن الآن في الواقع وهذا من الماضي” بتلك الكلمات وضح كويسي أبياه المدير الفني لمنتخب غانا تأثير العقدة الكاميرونية لغانا في منافسات كأس الأمم تاريخيا حيث لم يستطع المنتخب الغاني تحقيق الفوز على الأسود غير المُرَوضة وأكد أن قوام المنتخب يمتلك تشكيلة من اللاعبين الشباب الطامحين وبشدة لكتابة انجاز تاريخي لهم.

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نتيجة مباراة الكاميرون وغانا

وكانت الشكوك دائرة بقوة خلال الأيام الماضية حول مشاركة اللاعب أندريه أيوه نجم المنتخب الغاني في اللقاء وأكد مدربه أن يعاني من بعض الآلام ولكنه من المحتمل بقوة مشاركته في اللقاء

تشكيل المنتخب الغاني الرسمي شهد بعض التغييرات: ‫ريتشارد أوفوري، اندي يادوم، بابا رحمان، جوناثان منشاه، نوهو قاسم، مبارك واكاسو، توماس بارتي، أندريه أيو، كريستيان اتسو، كوادو أسامواه

وتحدث طارق ذياب المحلل الفني لبي ان سبورت أن قوة المنتخب الكاميروني تطغى في السنوات الأخيرة بتشكيلة متنوعة في كافة المراكز أما المنتخب الغاني فله فنيات ممتازة وقوة بدنية والنتيجة صعبة التكهن بها