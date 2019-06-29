ملخص مباراة الكاميرون وغانا 0-0 وتأهل الكاميرون للدور الثاني

ملخص مباراة غانا والكاميرون اليوم في قمة مباريات الجولة الثانية من كاس الأمم الأفريقية التي تجمع فريقين حاصلين على اللقب 9 مرات، اللقاء بين حامل اللقب منتخب الكاميرون الحاصل على اللقب خمس مرات، وبين منتخب غانا الحاصل على اللقب 4 مرات اخرها كان قبل 37 سنة من الآن ولا يزال المنتخب الغاني يعاني من نحس كبير خلال السنوات الماضية في خسارته في النهائيات وقبل النهائي.

المباراة تلعب بعد قيل في تمام الساعة 19.00 بتوقيت القاهرة على ستاد الأسماعيلية ضمن مباريات المجموعة الثالثة، كما تلعب بنين وغينيا ليلاً في تمام الساعة العاشرة مساءا، الكاميرون وغانا مواجهة متكافئة ويعول المنتخب الغاني في تلك البطولة على الثنائي ايو، كما قد يشارك أسامواه جيان في المباراة من بدايتها، اما الكاميرون بقيادة كلارينس سيدورف فستكون قوية بما يلزم تكيتيكاً لمواجهة نجوم غانا.

المباراة ستكون في درجة حرارة 30 درجة مئوية وسيعلق عليها المعلق الرياضي رؤوف خليف، وسيكون اللقاء مذا ايضاً عبر قناة تايم سبورت المصرية عبر البث الأرضي وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية.

ملخص مباراة غانا والكاميرون