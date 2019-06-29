في لقاء مثير: الآن نتيجة مباراة غانا والكاميرون اليوم السبت في كأس امم افريقيا ونتيجة لا تعبر عن...

نعرض نتيجة مباراة غانا والكاميرون اليوم ملخص كتابي لأحداث اللقاء المثير، يستضيف اليوم استاد الاسماعيلية مباراة قوية ومنتظرة بين منتخبي الكاميرون وغانا في لقاء الصدارة التي يطمح إليها المنتخب الكاميروني بينما هو لقاء لانتزاع الثلاث نقاط تعويضا عن المباراة الافتتاحية للمنتخب الغاني التي تعادل فيها مع بنين وحرمته من الانطلاقة المثالية في المجموعة السادسة

مباراة غانا والكاميرون

وتقام المباراة قبل انطلاقة المباراة الثانية في المجموعة والتي بين غينيا بيساو وبنين، وتوافقت تصريحات كلارنس سيدورف المدير الفني للكاميرون مع تصريحات نظيره مدرب غانا على رفض نغمة التفوق الكاميروني تاريخيا وأن النتائج ستكون بمعطيات اللقاء ولا يفعل الماضي شئ، ورفض الحديث عن ايقاف خطورة أندريه أيوا.

مباراة الكاميرون وغانا

وأكمل جورج مانجيك لاعب المنتخب الكاميروني بعد حديث مدربه في المؤتمر الصحفي مبرزا أهمية اللقاء كونه مفصليا في المجموعة وهى بمثابة تذكرة التأهل بشكل نهائي للدور الاقصائي دور الستة عشر، مؤكدا على قدرتهم على الفوز وتخطي العقبة الغانية وأنهم قد تلقوا العديدمن النصائح من مديرهم الفني لخط الوسط.

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نتيجة مباراة غانا والكاميرون

ويرى أسامواه جيان أن منتخب غانا قد تأثر بحالة الطرد وأن منتخب بنين قد استطاع استغلال النقص العددي، وأكد قدرة المنتخب على العودة للانتصارات في مباراة اليوم على حساب الكاميرون وانتزاع النقاط الثلاث

وتحدث محمد أبو تريكة أن برفض اجراء تغييرات كبيرة على تشكيل الكاميرون أو غانا لأن هذه المنتخبات كبيرة ويجب أن تكون هناك خطتها الأساسية قبل البطولة ولا يتم اجراء تغيير عليها سوى للاصابة أو للطرد

نتيجة مباراة غانا والكاميرون وملخص المباراة كتابيا: