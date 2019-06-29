في لقاء مثير: الآن نتيجة مباراة غانا والكاميرون اليوم السبت في كأس امم افريقيا ونتيجة لا تعبر عن...

نعرض نتيجة مباراة غانا والكاميرون اليوم ملخص كتابي لأحداث اللقاء المثير، يستضيف اليوم استاد الاسماعيلية مباراة قوية ومنتظرة بين منتخبي الكاميرون وغانا في لقاء الصدارة التي يطمح إليها المنتخب الكاميروني بينما هو لقاء لانتزاع الثلاث نقاط تعويضا عن المباراة الافتتاحية للمنتخب الغاني التي تعادل فيها مع بنين وحرمته من الانطلاقة المثالية في المجموعة السادسة
مباراة غانا والكاميرون
وتقام المباراة قبل انطلاقة المباراة الثانية في المجموعة والتي بين غينيا بيساو وبنين، وتوافقت تصريحات كلارنس سيدورف المدير الفني للكاميرون مع تصريحات نظيره مدرب غانا على رفض نغمة التفوق الكاميروني تاريخيا وأن النتائج ستكون بمعطيات اللقاء ولا يفعل الماضي شئ، ورفض الحديث عن ايقاف خطورة أندريه أيوا.
مباراة الكاميرون وغانا
وأكمل جورج مانجيك لاعب المنتخب الكاميروني بعد حديث مدربه في المؤتمر الصحفي مبرزا أهمية اللقاء كونه مفصليا في المجموعة وهى بمثابة تذكرة التأهل بشكل نهائي للدور الاقصائي دور الستة عشر، مؤكدا على قدرتهم على الفوز وتخطي العقبة الغانية وأنهم قد تلقوا العديدمن النصائح من مديرهم الفني لخط الوسط.
نتيجة مباراة غانا والكاميرون
ويرى أسامواه جيان أن منتخب غانا قد تأثر بحالة الطرد وأن منتخب بنين قد استطاع استغلال النقص العددي، وأكد قدرة المنتخب على العودة للانتصارات في مباراة اليوم على حساب الكاميرون وانتزاع النقاط الثلاث
وتحدث محمد أبو تريكة أن برفض اجراء تغييرات كبيرة على تشكيل الكاميرون أو غانا لأن هذه المنتخبات كبيرة ويجب أن تكون هناك خطتها الأساسية قبل البطولة ولا يتم اجراء تغيير عليها سوى للاصابة أو للطرد
نتيجة مباراة غانا والكاميرون وملخص المباراة كتابيا:
- دخول اللاعبين الآن، الحكم الأثيوبي يطلق طافرة البداية في ظل حضور جماهيري جيد
- الدقيقة 10: تسديدة قوية على مرمى أونانا والكرة تمر بجوار القائم وخطيرة وهدف كاد أن يحرزه المنتخب الغاني مبكرا
- الدقيقة 14: كرة ركنية للكاميرون وعرضية خطيرة ورأسية والحكم يشير بوجود خطأ لصالح الدفاع الغاني
- الدقيقة 30: كرة خطيرة وعرضية كادت أن تسجل الأول لغانا، بعد مرور نصف ساعة التعادل يستمر والمرتدات الكاميرونية تشكل بعض الخطورة في أوقات مختلفة على مدار الدقائق الماضية
- نهاية الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين في انتظار التسجيل في الشوط الثاني وضياع فرصة محققة من الكاميرون بعد انقاذ رائع من الحارس الغاني.
- بداية الشوط الثاني
- الدقيقة 47: تصويبة من واكاسو على مرمى الكاميرون والكرة تعلو العارضة وتمر لضربة مرمى لصالح أونانا
- الدقيقة 65: استمرار التعادل السلبي بين الفريقين ونشاط ملحوظ لهجوم غانا في هذه الدقائق
- الدقيقة 87: كرة وخطا من الدفاع الكاميروني، وتسديدة والعراضة ترد هدف التقدم لغانا
- نهاية المباراة بالتعادل السلبي