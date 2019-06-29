نتيجة مباراة الكاميرون وغانا اليوم السبت الموافق 29-6-2019 في إطار مباريات الجولة الثانية من دور...

نتيجة مباراة الكاميرون وغانا اليوم، حيث يستعد منتخبي الكاميرون وغانا لخوض مباراة اليوم في الجولة الثانية من دور المجموعات بأمم إفريقيا ، وذلك في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الإسماعيلية، وستكون مباراة الكاميرون ضد غانا اليوم منقولة من خلال قناة بي ان سبورت الرياضية من خلال قناة بي ان ماكس 1، بالإضافة لقناة تايم سبورت عبر التردد الأرضي.

وتضم تشكيلة الكاميرون اليوم أمام غانا كلا من: أندرى أونانا، كولينز نجوران، توماس بونج، مايكل نجادو، أمبرويسي أيونجو، كانا أرميل، أندرى فرانك أنجويسا، جورجيس ماندجيك، كلينتون موا نجي، كريستيان باسوجوج، كارل توكو.

تضم تشكيلة غانا اليوم أمام الكاميرون كلا من:ريتشارد اوفوري، اندي يادوم، بابا رحمان، جوناثان منساه، نوهو قاسم، مبارك واكاسو، توماس بارتي، اندريه ايو، كريستيان اتسو، كوادو اسامواه، جوردان أيو.

نتيجة مباراة الكاميرون وغانا اليوم

بداية الشوط الأول من مباراة الكاميرون وغانا في أمم إفريقيا.

هجمات متبادلة من جانب لاعبي الفريقين منذ بداية المباراةـ وتظل نتيجة الشوط الأول من مباراة الكاميرون وغانا هي التعادل السلبي بدون أهداف بعد مرور 20 دقيقة.

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نهاية الشوط الاول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

بداية أحداث الشوط الثاني.

مازالت نتيجة مباراة الكاميرون وغانا حتى الآن هي التعادل السلبي بدون أهداف.

نهاية المباراة بالتعادل بدون أهداف، ويحصل كل فريق على نقطة واحدة.