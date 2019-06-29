ملخص مباراة الكاميرون وغانا اليوم السبت 29-6-2019 أمم أفريقيا 2019 الجولة الثانية

نقدم لكم ملخص وأهداف مباراة الكاميرون وغانا اليوم في كأس أمم أفريقيا مصر 2019، حيث يلعب المنتخبين اليوم في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة والثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وما زلنا نواصل معكم تقديم ما ترغبون به ونوفر متابعة نتيجة وأهداف مباراة الكاميرون وغانا اليوم السبت الموافق 29-6-2019 في الجولة الثانية من كأس أفريقيا 2019 لكرة القدم، كما سنتابع معكم عبر تقارير متتالية ملخص مباراة الكاميرون ضد غانا اليوم في الشوط الأول والثاني في كأس الأمم الأفريقية 2019.

نتيجة وأهداف مباراة الكاميرون وغانا اليوم، يتابعها جميع متابعي مباريات كأس أمم أفريقيا مصر 2019 لكرة القدم وخاصة الجماهير المغربية والعربية التي تود متابعة مباراة الجزائر الآن، أهداف الكاميرون وغانا اليوم، وتشتد عمليات البحث الآن عن ملخص مباراة الكاميرون وغانا اليوم في أمم أفريقيا مصر 2019.

نتيجة مباراة الكاميرون وغانا اليوم

انطلقت الآن مباراة الكاميرون وغانا في الجولة الثانية من كأس أمم إفريقيا 2019، وسنتابع معكم ملخص ونتيجة مباراة الكاميرون اليوم الشوط الأول والثاني ضمن منافسات البطولة الأفريقية 2019.

وانطلقت مباراة الكاميرون ضد غانا منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية، وتشير نتيجة مباراة الكاميرون وغانا الآن الدقيقة 80 من زمن المباراة للتعادل السلبي بين المنتخبين 0-0.