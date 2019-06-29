شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب أنجولا يعتذر للجماهير بعد التعادل السلبي مع موريتانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الصربي سردان فاسيليفيتش، المدير الفني لمنتخب أنجولا، اعتذاره للجماهير بعد التعادل السلبي مع المنتخب الموريتاني، اليوم السبت، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم.

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وقال المدير الفني عقب المباراة: «أود أن أرسل رسالة إلى جماهيرنا في أنجولا، نعتذر عن التعادل وعدم الفوز اليوم، لكن على أي حال مازلنا في الصورة».

وأضاف: «هناك مباراة قوية أمام مالي في الجولة الأخيرة، قادرون على الفوز بها واحتلال صدارة المجموعة والتأهل لدور الستة عشر».

وأكد: «لعبنا أمام فريق قوي وصعب ويجيد الضغط الجماعي ومنظم، فقدنا فرصة الفوز بهذا اللقاء وأضعنا العديد من الفرص الخطيرة، الآن معنا نقطتان مثل أفضل فريق في المجموعة منتخب تونس».