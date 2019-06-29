شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب موريتانيا: حصلنا على نقطة تاريخية في كأس أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى الفرنسي مارتينز كورينتين، المدير الفني لمنتخب موريتانيا، سعادته بالحصول على نقطة تاريخية في بطولة كأس أمم أفريقيا، بعد التعادل سلبيًا مع المنتخب الأنجولي، اليوم السبت، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة.

وقال كورينتين: «حصلنا على نقطة تاريخية كأول تعادل لمنتخب موريتانيا في نهائيات أمم أفريقيا».

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وأضاف: «أردت اليوم التركيز على معالجة الأخطاء التي ظهرت في المباراة الماضية أمام مالي والتي خسرناها 1 / 4. كان الفريق جاهزًا بدنيًا، لذلك لم أُجرِ سوى تبديلين فقط».

وأكد: «كنت أعرف المنتخب الأنجولي جيدًا، حيث إننا واجهناه في التصفيات ذهابًا وإيابًا».

وأردف: «لا أغلق الباب أمام أحد وجميع اللاعبين لديهم نفس الفرص في المشاركة بالمباريات».

وعن المباراة المقبلة أمام المنتخب التونسي، قال: «بالطبع المنتخب التونسي أقوى فرق المجموعة، وهو أكثر الفرق جاهزية. المنتخب التونسي شارك في المونديال الأخير ولديه تاريخ كبير، ويملك لاعبين يلعبون في الدوريات الأوروبية، ولكننا سنحافظ على حظوظنا في التأهل للدور التالي».