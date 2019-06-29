شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل يكشف تفاصيل اجتماعه مع «لاسارتي» و«عبد الحفيظ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور طه إسماعيل، رئيس لجنة التخطيط لقطاع الكرة بالنادي الأهلي، إن اللجنة عقدت اجتماعا، اليوم السبت، مع الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، لمناقشة احتياجات الفريق ورؤية الجهاز الفني للمرحلة المقبلة.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، أوضح الدكتور طه إسماعيل أن اجتماع اللجنة مع لاسارتي جاء إيجابيا، خاصة أن اللجنة استمعت لتصوره حول العديد من الأمور المهمة التي تخص اللاعبين ومستقبل الفريق.

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وأضاف أن الرؤية التي طرحها الأوروجوياني جاءت متوافقة كثيرا مع رؤية لجنة التخطيط، وقال إن الأهلي يمتلك أفضل العناصر، وإن التدعيمات ستكون في أضيق الحدود، وقد تشمل التعاقد مع لاعب أو اثنين لسد الأماكن الشاغرة في الفريق.

وأشار الدكتور طه إسماعيل إلى أن اللجنة استمعت أيضا لتصور المدير الفني بشأن العديد من لاعبي الفريق المعارين والعناصر التي يمكن الاستفادة منها في الموسم المقبل، كما تطرق النقاش إلى المعسكر الخارجي لإعداد الفريق، مطلع يوليو المقبل، في إسبانيا وكل الخطوط العريضة الخاصة بالمعسكر الذي تتخلله عدة مباريات ودية لإعداد الفريق للمرحلة المهمة المقبلة.

كما أكد رئيس لجنة التخطيط أن اللجنة ناقشت عدة ملفات أخرى، منها التصور المالي والفني الخاص بقطاع الناشئين، بالإضافة إلى التصور الخاص بالموسم المقبل والتخطيط له في ضوء عدم انتهاء الموسم حتى الآن.