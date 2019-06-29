شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الثاني: الكاميرون (0) وغانا (0).. قمة المجموعة السادسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي منتخبا غانا والكاميرون، على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الافريقية. تشكيل الفريقين: تشكيل الكاميرون: حراسة المرمى: أونانا الدفاع: بونج، نجادو، أرميل، كولينز الوسط: أيونجو، ماندجيك، أنجيسا الهجوم: توكو، موا نجي، باسوجوج تشكيل غانا: Advertisements حراسة المرمى: أوفوري الدفاع: يادوم، مينساه، كاسيم، بابا الوسط: توماس بارتي، واكاسو مبارك، أندري أيو، كريستيان أتسو، كوادو أسامواه الهجوم: جوردان أيو أبرز أحداث اللقاء: بداية المباراة د15: تبديل لغانا بخروج كريستيان أتسو للإصابة ونزول صامويل أوسو نهاية الشوط الأول بداية الشوط الثاني

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