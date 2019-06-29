شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع الفني للمباراة: منتخب مصر يواجه أوغندا بالزي الأبيض والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرتدي منتخب مصر الأول لكرة القدم، غدًا الأحد، في لقائه أمام المنتخب الأوغندي، ضمن الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تحتضنها مصر حتى 19 يوليو المقبل، زيًّا أبيض بالكامل.
وأسفر الاجتماع الفني الذي أقيم عشية اللقاء الذي ينطلق في التاسعة مساء الغد، عن ارتداء المنتخب المصري الزي الأبيض بالكامل، بينما يرتدي حارس المرمى الزي الأصفر، فيما يرتدي المنتخب الأوغندي القميص الأحمر والشورت والجوارب السوداء، وحارس المرمى الزي الأزرق.
كانت هذه تفاصيل خبر الاجتماع الفني للمباراة: منتخب مصر يواجه أوغندا بالزي الأبيض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.