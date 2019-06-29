شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع الفني للمباراة: منتخب مصر يواجه أوغندا بالزي الأبيض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرتدي منتخب مصر الأول لكرة القدم، غدًا الأحد، في لقائه أمام المنتخب الأوغندي، ضمن الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تحتضنها مصر حتى 19 يوليو المقبل، زيًّا أبيض بالكامل.

وأسفر الاجتماع الفني الذي أقيم عشية اللقاء الذي ينطلق في التاسعة مساء الغد، عن ارتداء المنتخب المصري الزي الأبيض بالكامل، بينما يرتدي حارس المرمى الزي الأصفر، فيما يرتدي المنتخب الأوغندي القميص الأحمر والشورت والجوارب السوداء، وحارس المرمى الزي الأزرق.